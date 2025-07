Furto al cimitero di Chiaravalle della Colomba

Ladri in azione al cimitero di Chiaravalle della Colomba, dove nella notte tra domenica e lunedì sono state trafugate tutte le catenelle di accesso alle cappelle. Oggetti di rame, un materiale ai quali i ladri sono piuttosto interessati. "Ogni tanto il nostro cimitero viene preso di mira, anche con degli atti vandalici - riferisce una residente della frazione- ricordo che anni fa, forse una quindicina, avevano preso a martellate alcune tombe, in seguito si erano verificati anche dei furti di oggetti di rame. Talvolta si verifica anche qualche dispetto e furti di fiori e comunque furti strani. A me hanno rubato la terra di un vaso, presumo che qualcuno avesse necessità di piantare un fiore e non avesse della terra a disposizione”.