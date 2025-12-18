Furto d'auto e inseguimento finito nei campi: arrestato 40enne

Notte movimentata a Piacenza, dove i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo, ritenuto responsabile del furto di un’autovettura e della successiva resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento si è concluso dopo un lungo inseguimento, terminato in Strada del Gargatano vicino Mortizza, dove il mezzo sottratto è finito in un campo e il presunto autore è stato bloccato.

Secondo quanto ricostruito, l’intervento è scattato nell’area di via Cristoforo Colombo, nei pressi di un locale, a seguito della segnalazione del conducente dell’auto, che aveva appena subito il furto dell’auto intestata alla moglie ed in uso alla famiglia. La vettura sarebbe stata sottratta in pochi istanti approfittando di un momento di distrazione della vittima che si era fermata a lato della strada per urinare.

Le pattuglie del Radiomobile, impegnate nel servizio esterno, hanno avviato immediatamente le ricerche nelle zone limitrofe. Poco dopo, l’auto è stata individuata nel quartiere “Peep” e sottoposta a controllo. Il conducente, però, avrebbe tentato di sottrarsi all’identificazione ripartendo a forte velocità, dando origine a un inseguimento durante il quale il 40enne ha effettuato manovre particolarmente pericolose, come ad esempio l’intero tratto di tangenziale che va dall’entrata “Farnesiana” sino all’uscita “Le Mose” in contromano.

Grazie al coordinamento operativo tra due equipaggi del Radiomobile e la Centrale Operativa, il veicolo è stato seguito senza perderlo di vista fino all’epilogo: la corsa è terminata quando l’auto è uscita di strada in Strada del Gargatano in un’area di campagna, consentendo ai militari di intervenire e bloccare il sospettato. L’uomo, un 40enne di origine marocchina, senza fissa dimora, è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso degli accertamenti successivi, è stata eseguita una perquisizione rinvenendo e restituendo un telefono cellulare riconosciuto come appartenente alla vittima; inoltre è stata recuperata una somma di denaro trovata all’interno dell’abitacolo.

L’autovettura è stata fatta recuperare da un carro attrezzi, il 40enne arrestato è stato portato presso le camere di sicurezza della caserma di via Beverora a disposizione dell’autorità giudiziaria.