Furto di un cappellino di marca in treno, fermate due ragazze

Due ragazze di 17 anni derubano di un cappellino di marca un minorenne piacentino e finiscono in questura. È accaduto sabato sera sul treno regionale che da Milano era diretto a Piacenza. Le due ragazze - entrambe di origine marocchina, una residente in provincia di Piacenza e l'altra in provincia di Parma - approfittando di un momento di distrazione di un passeggero loro coetaneo, si sono impossessate del suo cappellino di marca. Il giovane si è però accorto del furto e ha chiamato il capotreno, il quale ha immediatamente avvisato il 113. Così il treno è arrivato alla stazione di Piacenza, dove ad attendere le due ragazze c'era una volante.