Furto, rapina e ubriachezza: arrestato

Nella mattinata di ieri le Volanti della Questura di Piacenza hanno arrestato un cittadino marocchino di 34 anni, residente a Piacenza e in regola con le norme per il soggiorno in Italia, con precedenti per reati contro la persona. L’uomo aveva appena commesso una rapina all’interno di un supermercato nella zona di San Lazzaro.

Nello specifico, in seguito alla segnalazione pervenuta al 112, gli agenti sono giunti al negozio, dove l’addetto alla vigilanza ha spiegato loro che poco prima uno straniero aveva tentato di allontanarsi dall’esercizio commerciale senza pagare della merce alimentare. Dopo una breve discussione, l’uomo ha spinto il vigilante e restituito tutti gli alimenti rubati per un valore di circa 60 euro, per poi allontanarsi.

Passati pochi minuti, però, era rientrato nel supermercato e con fare minaccioso aveva detto allo stesso addetto alla sicurezza “ti aspetto fuori stasera quando esci”, per poi prendere un oggetto in esposizione e, dopo aver mostrato anche una bottiglia di bevanda alcolica da sotto al giubbotto, gli ha detto: “Questa non l’hai vista, questa non l’hai presa”, per poi scappare velocemente.

Gli operatori della Volante, subito intervenuti, hanno immediatamente rintracciato lo straniero nelle vicinanze: era irrequieto e in evidente stato di alterazione dovuta al consumo di sostanze alcoliche. Perquisito, gli sono stati trovati addosso i beni oggetto della rapina.

Pertanto, gli agenti lo hanno arrestato in flagranza per rapina ed accompagnato in questura. Dopo una più accurata identificazione, è stato anche denunciato per il reato di tentato furto e sanzionato per ubriachezza, quindi trattenuto presso le celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima, al termine del quale è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Piacenza.