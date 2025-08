Getta l'hashish nel bidone alla vista degli agenti, minore denunciato

Nel pomeriggio di sabato 2 agosto la Volante, nella zona del Pubblico Passeggio ha notato un ragazzo che alla vista degli agenti ha gettato un involucro in un cassonetto. Il giovane è stato identificato: si tratta di uno straniero di 17 anni, in regola sul territorio nazionale. Il pacchetto gettato dal ragazzo conteneva quattro involucri di carta stagnola con sostanza stupefacente tipo hashish; altri tre tre pezzi di hashish gli sono stati trovati addosso, per un totale di circa 14 grammi di sostanza stupefacente dosi pronte per la vendita. Tutta la droga, oltre a 120 euro in contanti e due telefoni cellulari sono stati sequestrati in quanto ritenuti pertinenti al reato di spaccio. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e consegnato ai legittimi affidatari.