Giovane finisce nelle acque del Po: recuperato vivo dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata nella serata di martedì 2 settembre lungo le rive del fiume Po a Piacenza, dove un giovane è stato recuperato vivo dai vigili del fuoco dopo essere finito in acqua. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 20, quando alcuni passanti hanno notato il ragazzo cadere nel fiume.

Immediato l’intervento dei soccorritori, che si sono mobilitati con furgone acquatico, gommone e autopompa, concentrando le operazioni nel tratto tra il ponte ferroviario e quello stradale, in via Nino Bixio, nei pressi della storica società canottieri. Le ricerche, condotte in modo tempestivo e coordinato, si sono protratte per circa mezz’ora: il giovane è stato individuato steso a riva, in via Nino Bixio. È stato raggiunto e messo in sicurezza dai vigili del fuoco, per poi essere affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con automedica e ambulanza della Croce Rossa. Appariva visibilmente provato, ma cosciente. Trasportato al pronto soccorso per accertamenti, le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel frattempo, gli agenti delle volanti di polizia accorsi sul posto hanno avviato le prime verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto.