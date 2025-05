Giovane investito e lasciato a terra a Celleri: denunciato un 79enne

È stato identificato e denunciato l’automobilista che nella tarda serata di venerdì 24 maggio, ha investito un pedone lungo la provinciale 10, nella frazione Celleri, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

A finire in ospedale è stato un 19enne residente a Sariano di Gropparello, che in quel momento stava percorrendo a piedi la strada in direzione Carpaneto. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.20, all’altezza del civico 108. L’auto, che viaggiava nello stesso senso di marcia del ragazzo, lo ha travolto e si è poi dileguata. Il giovane, soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Piacenza in condizioni coscienti ma con ferite giudicate guaribili in 45 giorni.

Subito dopo l’accaduto i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’investitore. Grazie alla raccolta di testimonianze, rilievi sul posto e all’analisi di frammenti di carrozzeria, in pochi giorni sono riusciti a individuare il veicolo coinvolto: un’utilitaria che mostrava danni compatibili con l’impatto.

L’automobile è risultata intestata a un 79enne, originario della zona ma residente in Piacenza. L’uomo, messo di fronte all’evidenza delle indagini, è stato identificato come il conducente del mezzo al momento dell’incidente. E' stato quindi denunciato, ritenuto responsabile di lesioni personali stradali gravi, fuga dopo incidente con feriti e omissione di soccorso. Reati previsti e puniti dal Codice della Strada e dal Codice Penale. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e affidato a una ditta autorizzata in custodia giudiziale. La patente di guida del responsabile è stata ritirata.