«Grazie ai pompieri per la loro professionalità e la loro umanità»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento ai vigili del fuoco firmata da Renzo Castignola, titolare di un'azienda agricola di Gariga di Podenzano. Il rogo nel cascinale è divampato nella notte tra il 18 e il 19 agosto e ha mandato in fumo cinquecento rotoballe.

Gentile Redazione,

desidero approfittare della Vostra testata per esprimere, a nome della mia famiglia, la più profonda gratitudine alle diverse squadre dei Vigili del fuoco che, prontamente e con grande professionalità, si sono alternate per giorni, per domare l'incendio divampato nella nostra azienda agricola a Gariga di Podenzano nella notte del 19 agosto scorso. La loro professionalità ha permesso di contenere i danni e di garantire la sicurezza di persone, animali e strutture.

In quei momenti di difficoltà, abbiamo potuto constatare non solo l'eccellenza del loro operato tecnico, ma anche l’umanità e la vicinanza dimostrate nei confronti della nostra famiglia, profondamente scossa da un evento devastante ed eccezionale che ha interessato l'azienda dove, da oltre 50 anni, si concentra il lavoro e l’impegno di due generazioni.

Un pensiero di scuse e gratitudine è rivolto anche ai compaesani di Gariga e Turro, che per giorni hanno dovuto sopportare il fumo e i disagi generati dall’incendio. Il sostegno morale, i gesti di solidarietà e la collaborazione che ci avete offerto sono stati preziosi. La nostra riconoscenza va infine a Francesco, Giovanni e Marco per tutto l'aiuto in quei giorni concitati. A tutti voi va il nostro più sincero Grazie. Renzo Castignola