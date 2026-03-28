Hashish nel letto, segnalato minore in comunità

Un minorenne, ospite di una comunità, è stato segnalato in quanto trovato in possesso di 3 dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, nascoste nella rete metallica del suo letto. Il rinvenimento, grazie al fiuto del pastore belga Athena dell’unità cinofila della Questura di Milano, è avvenuto durante i controlli straordinari svolti nella mattinata i sabato 28 marzo in tre strutture dagli agenti della questura di Piacenza, con l’ausilio di personale dell’R.P.C. di Reggio Emilia, dell’unità cinofila della Questura di Milano, della Polizia Locale di Piacenza ed in collaborazione con i servizi sociali.

In un'altra comunità è stata ritrovata sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina su un davanzale e in un cestino, ed è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti.