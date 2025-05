Il figlio: «Se non torni brucio casa». Arrivano i carabinieri

Una mamma chiama i carabinieri, ha appena ricevuto la telefonata del figlio ventenne, affetto da alcune patologie e a casa solo, perché lei lavora. «Se non torni subito brucio la casa» le avrebbe detto. Lei lancia l'allarme, il Radiomobile arriva sul posto, un'abitazione privata in via Cornegliana e trova il ragazzo tranquillo e collaborativo. Dopo aver effettuato un controllo dell’appartamento, risultato in ordine, ha potuto tranquillizzare anche la madre.

Qualche ora prima, sempre il radiomobile è intervenuto nella stessa via, per un'altra situazione di disagio: all’alba, intorno alle 6.30, il personale sanitario del 118 ha richiesto l’intervento di una pattuglia perché un giovane di una comunità di recupero, in evidente stato di escandescenza, risultava ingestibile. Il giovane ospite, un ragazzo di 16 anni piacentino, è stato riportato alla calma dai carabinieri. In attesa del trasferimento in ospedale per una valutazione sanitaria, la situazione è stata messa sotto controllo senza ulteriori criticità.

Entrambi gli episodi si sono conclusi senza conseguenze gravi, grazie al tempestivo intervento del Radiomobile e alla collaborazione del personale sanitario.