«Il mio ex marito ha portato i nostri figli in Egitto»

Ha 30 anni e dallo scorso settembre vive un incubo. L’ex marito, racconta, ha portato in Egitto i suoi due figli, entrambi minori, e fino ad ora ogni tentativo di riportarli a casa, compresi alcuni viaggi nel Paese dove è nato il padre, si sono rivelati infruttuosi. Quello della donna è un appello, l’estremo tentativo tramite le pagine di Libertà di portare all’attenzione una storia ingarbugliata, dolorosa e dalla difficile soluzione.

La vicenda riguarda una cittadina italiana di origini egiziane, residente a Piacenza, che sta cercando disperatamente di rintracciare i suoi due bambini, anche loro nati in Italia, che frequentano una scuola del centro storico cittadino, ma che da ormai un anno non varcano la soglia della loro aula. «Il mio ex marito li ha portati in Egitto senza il mio consenso, senza informarmi e contro la mia volontà. Chiedo che si faccia qualcosa perché questo incubo finisca».

La donna ha presentato denuncia in questura.