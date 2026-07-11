Rotoballe in fiamme, maxi incendio in azienda agricola

Aziende agricole in grande difficoltà in questi giorni di gran caldo con gli incendi che stanno minando a ripetizione i raccolti. Oggi, sabato 11 luglio, uno spaventoso incendio è divampato all'interno di una grossa azienda agricola di Gragnanino. Le fiamme stanno divorando la paglia sistemata all'interno di due grossi capannoni. Sono in corso le operazioni di spegnimento che vedono coinvolte diverse squadre dei vigli del fuoco di Piacenza, ma in arrivo ci sono anche rinforzi da alti distaccamenti.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Sarmato e di San Nicolò per gli accertamenti del caso.

- © Libertà/Massimo Bersani - © Libertà/Massimo Bersani - © Libertà/Massimo Bersani - © Libertà/Massimo Bersani - © Libertà/Massimo Bersani