Rotoballe in fiamme, maxi incendio in azienda agricola
Vigili del fuoco impegnati a Gragnanino per l'ennesima emergenza di questi giorni di gran caldo
Corrado Todeschi
|1 ora fa
- © Libertà/Massimo Bersani
Aziende agricole in grande difficoltà in questi giorni di gran caldo con gli incendi che stanno minando a ripetizione i raccolti. Oggi, sabato 11 luglio, uno spaventoso incendio è divampato all'interno di una grossa azienda agricola di Gragnanino. Le fiamme stanno divorando la paglia sistemata all'interno di due grossi capannoni. Sono in corso le operazioni di spegnimento che vedono coinvolte diverse squadre dei vigli del fuoco di Piacenza, ma in arrivo ci sono anche rinforzi da alti distaccamenti.
Presenti sul posto anche i carabinieri di Sarmato e di San Nicolò per gli accertamenti del caso.
Presenti sul posto anche i carabinieri di Sarmato e di San Nicolò per gli accertamenti del caso.
- © Libertà/Massimo Bersani
- © Libertà/Massimo Bersani
- © Libertà/Massimo Bersani
- © Libertà/Massimo Bersani
- © Libertà/Massimo Bersani
Gli articoli più letti della settimana
1.
A luglio taglio del nastro per il grande magazzino di prodotti per la casa
2.
Studente in difficoltà “adottato” dai prof: maturità con 100 e a settembre l’università
3.
Tromba d'aria su Rossetti Market, danni per un milione di euro
4.
A cinquant’anni dall’esame di maturità la terza B del liceo Gioia si ritrova sui banchi