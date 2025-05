Il Respighi e la maturità: i sogni spezzati di Gabri sulla "45"

La campanella, lo zaino. Ieri mattina Gabriele era a scuola, come ogni giorno, al Respighi, il suo liceo, due passi da casa. Le ultime verifiche, i compiti in classe, l’aria che sa già di estate: e quel nodo in gola al pensiero che il 18 giugno, con i compagni di classe, quelli della quinta B, sarebbe entrato ancora una volta al liceo, ma per l’esame di maturità. Poi, la vacanza finalmente, il pensiero dell’università, l’abbraccio orgoglioso della mamma Simona e del papà Massimo, medici entrambi, il sorriso di Aurora, la sua sorellina, uguale a lui. Questa sarebbe stata la vita di Gabriele Tancredi, 18 anni compiuti il 30 novembre, se solo ieri, poco dopo le 17, il destino non fosse stato tanto crudele, sulla Statale 45, nel punto dove già morì due anni fa il muratore bobbiese Mirko Andonov, vicino alla galleria di Barberino.

Un destino crudele, sì, che esattamente venerdì scorso aveva devastato un’altra famiglia. Riccardo Cerati era uno studente ed era in sella alla sua moto quando è morto in via Agazzano a San Nicolò, a soli 19 anni: in cinquecento, ieri, lo hanno voluto salutare per l’ultima volta e in tanti, poco più che bambini, sono rimasti sul sagrato a lungo, tenendo un palloncino bianco tra le mani, in sella alla moto da cross, che ha sgasato un’ultima volta per Ricky.

Anche Gabriele sentiva il cuore battere più forte, quando guidava una moto, che infatti è al centro della sua foto profilo di Instagram. Ieri, dopo un giro con gli amici in Valtrebbia, lo aspettava il papà, per andare insieme da un amico di famiglia alla Besurica, occasione per due chiacchiere, prima del fine settimana tra libri di scuola e compiti.

Gabriele era stato uno scout, in Sant’Antonino; aveva la passione per l’atletica e per le arrampicate: «Uno sportivo, un ragazzo tranquillo e con la testa sulle spalle, generoso, attento agli altri», riescono a dire gli amici. «E ora come potremo fare la maturità senza di lui?», si chiedono, abbracciandosi forte. Si commuove anche la preside del Respighi, Elisabetta Ghiretti. In serata i docenti scrivono alcune righe: “Capelli arruffati e sguardo profondo di chi è pronto a sfidare il mondo. Ciao, Gabriele. I tuoi prof”.

La notizia è un tam tam rapido che allarga il dolore, mentre la “45”, tra il semaforo del cantiere e la galleria, si ingolfa, un pullman fa retromarcia e si ferma. Ma nessuno fiata o chiede di passare: c’è un giovane contro il guardrail, il casco rotto, le lacrime di chi è intorno, di chi arriva urlando di dolore, e dei soccorritori volontari, anche loro giovani, anche loro sotto shock.