Si schianta con la moto: giovane muore a Pradella

Le strade piacentine si macchiano ancora del sangue di un giovane. Un ragazzo di soli 18 anni è morto a Pradella, lungo la Statale 45, tra Perino e Bobbio, dopo aver perso il controllo della moto su cui stava viaggiando. Per cause ancora da chiarire, al vaglio dei carabinieri, il giovane si è schiantato a lato della carreggiata, restando esanime sull'asfalto. Vani i soccorsi, scattati immediatamente. Sul posto l'elisoccorso da Parma, l'autoinfermieristica del 118 da Bobbio, la Pubblica assistenza Valtrebbia di Travo, i vigili del fuoco di Bobbio. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi.