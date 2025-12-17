In via San Giovanni accoltellato sulla porta di casa

Episodio oscuro ieri notte in via San Giovanni a Piacenza. Un uomo di 35 anni è stato ricoverato in ospedale in seguito a ferite da taglio su varie parte del corpo. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova in gravi condizioni (45 giorni di prognosi). A quanto si è appreso sarebbe stato colpito nella notte dopo una lite con l'avventore. Sul fatto sta indagando la Questura di Piacenza. La Volante è intervenuta in quanto era stata segnalata un’aggressione con un coltello. Sul posto i poliziotti avevano modo di constatare la presenza di numerose tracce di sangue sia sul vano scale sia nei pressi dell’ingresso dell’appartamento. Si accertava che poco prima era avvenuta all’interno dell’appartamento una lite per futili motivi, tra l’occupante l’abitazione ed un ragazzo a lui sconosciuto. Il motivo della lite poteva essere stato originato da precedenti discussioni avvenute tra il ferito ed una sua precedente coinquilina asseritamente allontanata da casa senza motivo. Nel corso della lite l’aggressore estraeva un coltello ferendo al braccio l’occupante l’appartamento, che nel frattempo si difendeva con l’utilizzo di uno spray al peperoncino, facendolo così desistere.