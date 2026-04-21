In viaggio su un’auto uguale a quella rubata, arrestati pusher jellati
Intercettati per caso alla Besurica: a bordo 30 grammi di hashish e 15 di cocaina
Ermanno Mariani
|4 ore fa
Un’automobile rubata a Bettola ha portato molta sfortuna a due spacciatori che, con circa mezzo etto tra cocaina e hashish, stavano viaggiando a bordo di una macchina dello stesso modello e colore di quella rubata in Valnure. Così, quando i carabinieri hanno notato il veicolo corrispondente a modello e colore di quella rubata a Bettola, sono intervenuti intimando l’alt al conducente. È accaduto l’altro pomeriggio sulla strada Agazzano, in prossimità della Besurica. Il controllo è costato le manette ai due a bordo, cittadini marocchini senza fissa dimora, di 22 e 25 anni. Sono stati sequestrati 15 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 30 grammi di hashish.
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