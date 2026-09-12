Incendio su un balcone in viale Patrioti

Momenti di apprensione questo pomeriggio poco dopo le 15,30 in viale Patrioti a Piacenza per fiamme che sono divampate da un balcone al terzo piano di una palazzina. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento immediatamente l'incendio prima che si propagasse alle altre parti dello stabile. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita.

Si tratta di una palazzina di edilizia residenziale popolare appartenente al Comune di Piacenza e gestita da Acer. In particolare la palazzina numero 7 al civico 16. Sul posto pattuglie della polizia locale e dei carabinieri per capire a cosa siano dovuto il principio di incendio. Anche ambulanze chiamate in via precauzionale.