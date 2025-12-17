Incrocio via del Commercio-via Orsi, auto ribaltata

Scontro tra auto all'incrocio tra via del Commercio e via Orsi. Uno dei mezzi, una Citroen, è finita ribaltata a ruote all'aria. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere e c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo ed affidarlo alle cure del 118. Si tratta dell'ennesimo incidente che si verifica in questo incrocio nella zona industriale di Le Mose. La zona è caratterizzata da vie rettilinee che si intersecano tra loro a 90° , le vie che corrono parallele alla Caorsana (come via del Commercio) hanno generalmente la precedenza su quelle che le incrociano perpendicolarmente. I lavoratori della zona hanno chiesto più volte di rifare la segnaletica orizzontale, di mettere possibilmente dei dossi in via Orsi per costringere a rallentare e posizionare anche un lampeggiante .