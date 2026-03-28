Inseguimento in A1 e arresto: 20enne con 2 chili di cocaina in auto

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dagli investigatori della Questura di Lodi nella giornata di venerdì 27 marzo al termine di un inseguimento in autostrada A1 terminato all'altezza di Pontenure. Il 20enne, di origini marocchine e senza precedenti, viaggiava a bordo di un’auto con due chili di cocaina.

L’operazione è iniziata nella tarda mattinata quando, durante un servizio di controllo, i poliziotti della Squadra Mobile si sono stati insospettiti dal comportamento del giovane il quale, all'intimazione dell'alt, è fuggito imboccando l'autostrada in direzione Sud. Ne è nato un inseguimento, dove il 20enne - zigzagando tra le auto e percorrendo alcuni tratti sulla corsia di emergenza ad alta velocità, ha cercato senza successo di seminare la polizia.

All’altezza di Pontenure, grazie all’intervento della Stradale di Guardamiglio, gli è stato intimato nuovamente l’alt. A quel punto, circondato dai poliziotti, ha proseguito la corsa attraversando un cantiere, sfondando le recinzioni e percorrendo la scarpata laterale, tentando di proseguire la marcia nei campi l’A1. Ha poi abbandonato l'auto fuggendo a piedi ma è stato bloccato dagli uomini della Squadra Mobile all’interno di una vecchia cascina dove aveva tentato di nascondersi.

All’interno del veicolo sono stati trovati due panetti termosaldati di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di oltre 2 chili, oltre a 600 euro in contanti. L’uomo è sato condotto presso la Questura di Piacenza e tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Lodi. Al termine degli atti di rito la sostanza stupefacente, oltre alla somma in contanti, sono stati posti sotto sequestro e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Piacenza, il ventenne è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.