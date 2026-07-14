Inseguimento nella notte e arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Nelle prime ore di martedì 14 luglio la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero di 33 anni, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza violenta a Pubblico Ufficiale, al termine di un pericoloso inseguimento stradale ad altissima velocità tra le vie cittadine.

La vicenda ha avuto inizio poco prima delle quattro, quando una pattuglia della Squadra Volante in transito lungo via Emilia Pavese, in direzione Rottofreno, ha notato un’autovettura grigia viaggiare nel senso opposto. Gli agenti hanno fatto inversione per fermarla per un controllo. L'uomo alla guida, anziché fermarsi, ha accelerato dando inizio una folle fuga. Giunto alla rotonda con via Stradella, ha intraversato il veicolo e ha proseguito la marcia a zig-zag a oltre 120 km/h, incurante dei dossi e dei dissuasori sulla carreggiata. Nella fuga l'uomo ha ignorato semafori rossi, omesso precedenze ed è giunto a percorrere diversi tratti contromano ad altissima velocità, mettendo seriamente a repentaglio l'incolumità pubblica e quella degli agenti inseguitori.

Dopo svariati chilometri, nel tentativo di imboccare un controviale adiacente alla tangenziale, l’uomo ha perso il controllo del mezzo a seguito di una manovra di testacoda non riuscita. Il soggetto, abbandonato l’abitacolo, ha continuato la fuga a piedi per poi ingaggiare una violenta colluttazione fisica con gli agenti, prima di essere immobilizzato e ammanettato. La successiva perquisizione personale e sul veicolo ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro poco meno di 99 grammi di hashish celato in un pacchetto di sigarette, 2 involucri termosaldati di cocaina (rispettivamente di 0,77 e 5,88 grammi lordi) pronti per lo spaccio, un bilancino digitale di precisione, forbici e plastica verde utilizzata per il confezionamento delle dosi, l75 euro in banconote di piccolo taglio, considerata provento dell'attività illecita, diversi telefoni cellulari e spray al peperoncino.

Lo straniero è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed al termine della direttissima odierna, e gli è stata disposta la misura cautelare dell’Obbligo di dimora.