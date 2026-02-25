La mamma sviene nell'incidente, il bambino di 6 anni chiama i soccorsi

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi sulla Provinciale 46 tra Fiorenzuola e Baselicaduce a causa di un incidente che ha visto coinvolta un’autovettura, una Renault Clio, a bordo della quale si trovavano una mamma ed il figlio di 6 anni che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze se non qualche contusione e un grande spavento. Secondo una prima ricostruzione, la donna, che è anche incinta, avrebbe accusato uno svenimento che ha causato la perdita del controllo dell’autovettura: quest’ultima è uscita di strada terminando la corsa contro l’argine di un fosso a lato della carreggiata. A dare l’allarme è stato il figlio, seduto regolarmente sul seggiolino sui sedili posteriori, che ha telefonato al padre dopo aver cercato di svegliare la mamma: nel frattempo la donna ha ripreso conoscenza riuscendo a dare al marito le informazioni necessarie per rintracciare il luogo dove era avvenuto l’incidente.

L’uomo ha così fatto scattare i soccorsi e sul posto sono giunti l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola, un’ambulanza della Pubblica assistenza Val d’Arda i Vigili del fuoco del distaccamento della città sull’Arda e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile sempre da Fiorenzuola. In considerazione della situazione e della presenza del bambino, la centrale operativa del 118 per sicurezza ha fatto decollare l’elisoccorso dall’ospedale Maggiore di Parma che è atterrato in un campo poco distante dal luogo del sinistro. Il bambino, nel frattempo, è riuscito ad uscire dall’abitacolo da solo, mentre si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberare la donna che è rimasta incastrata. A quest’ultima, che ha riportato un trauma da schiacciamento, sono state prestate le prime cure sul posto da parte del personale medico ed infermieristico prima del trasporto, a bordo dell’ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni di salute non sono apparse fortunatamente gravi. Per il bambino, visitato sul posto, non si è reso necessario il trasporto in ospedale in quanto, a parte il grande spavento, non ha riportato lesioni. I vigili del fuoco hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura. I rilievi del sinistro e la viabilità, a quell’ora piuttosto scarsa, sono stati effettuati dai militari di via Europa, mentre l’elisoccorso ha fatto ritorno al Maggiore.