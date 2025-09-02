La polizia interviene per una lite in famiglia e trova un pregiudicato

Nel pomeriggio di lunedì 1° settembre, la polizia di Piacenza ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’autorità giudiziarie di Parma a carico di un ventenne di origine senegalese, ricercato per diversi reati.

Le volanti sono intervenute in città per una lite familiare nella quale erano coinvolti il giovane successivamente arrestato, il padre e l’ex fidanzata.

Una volta sedati gli animi, gli agenti hanno accompagnato in questura il ventenne: secondo quanto ricostruito il giovane avrebbe percosso il padre. Dagli accertamenti è emerso che il giovane, formalmente residente a Piacenza, da tempo era senza fissa dimora e con numerosi precedenti.

Eseguiti nuovi accertamenti sul suo conto, si è scoperto che il ventenne era destinatario di una misura della custodia in carcere, spiccata nei giorni scorsi dall’Autorità Giudiziaria di Parma e tuttora ineseguita.

Il giovane aveva infatti a più riprese violato la misura del divieto di dimora a Parma, dove viveva di espedienti, principalmente rapinando passanti, e si era reso responsabile di aggressioni alle forze dell’ordine. Per questo motivo è stato arrestato e condotto in carcere dalle volanti.