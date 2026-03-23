Ladro alla Cri di Podenzano: spariti computer e cellulari

Un ladro senza scrupoli ha approfittato dell’assenza in sede dei volontari della Croce Rossa di Podenzano per rubare un computer, un paio di cellulari e un tablet. Uno dei cellulari sottratti era quello utilizzato per gestire gli appuntamenti con i pazienti.

«Inevitabile il disagio che è stato arrecato sia a noi che agli assistiti», ha dichiarato Alice Brizzi, responsabile dell’ufficio stampa della Croce Rossa di Piacenza.

«I nostri equipaggi si erano assentati dalla sede per assistere una decina di persone sottoposte a dialisi» ha spiegato Brizzi. «La sede - ha aggiunto - è quindi rimasta momentaneamente senza personale. Qualcuno ne ha subito approfittato per entrare e rubare il computer portatile, un telefono della Croce Rossa e lo zaino di un nostro volontario, contenente un tablet e un telefonino».

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa, in tarda mattinata. La Croce Rossa ha reso noto il fatto ieri attraverso un comunicato.

«Un gesto che colpisce non solo per il danno materiale» si legge nella nota della Croce Rossa «ma anche per il valore simbolico del luogo in cui è avvenuto: una sede quotidianamente impegnata nell’assistenza e nel supporto alle persone più fragili del territorio».

I volontari hanno espresso grande dispiacere e sorpresa per quanto accaduto, ma al tempo stesso confermano il proprio impegno a proseguire le attività e a ripristinare quanto prima le risorse sottratte, fondamentali per garantire la continuità dei servizi.

Alice Brizzi ha inoltre ricordato che proseguono i lavori di restauro dell’immobile, situato accanto alle scuole e nel cuore del paese, che sarà la futura sede dei volontari della Croce Rossa di Podenzano.

«La nuova sede rappresenta un importante investimento per il futuro e per il rafforzamento della presenza della Croce Rossa sul territorio», ha concluso Brizzi.