Lite in famiglia, arrivano ambulanza e carabinieri

Ancora paura in un paese della Valtidone per una violenta lite familiare. Carabinieri e ambulanza ieri sera, mercoledì 7 maggio, sono intervenuti in un'abitazione privata.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, si sarebbe trattato di un pesante diverbio tra padre e figlio. Ad un certo punto, sarebbe spuntata pure una lama. I soccorritori avrebbero in particolare medicato il genitore.

Tutto sarebbe accaduto attorno alle 21. La richiesta di aiuto alle forze dell'ordine e al personale del 118 sarebbero arrivate dalla casa stessa, probabilmente da un familiare impaurito.

I rilievi dei carabinieri e la raccolta delle testimonianze sono proseguite a lungo. Per ora massimo riserbo dei militari e probabilmente solo domani, giovedì 8, sarà possibile conoscere i dettagli precisi.