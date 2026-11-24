Ancora un incidente quasi nel medesimo punto dello schianto tra auto in cui domenica sera ha perso la vita la diciottenne piacentina Chiara Patrono. Nel tardo pomeriggio di ieri sul ramo lombardo della Statale 9, a San Rocco, due sono le auto che si sono scontrate, fortunatamente senza gravi conseguenze. Poco dopo, sul ponte del Po, altre cinque auto sono rimaste coinvolte da un maxi tamponamento a catena. Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito.

Vista l'ora, verso le 19, si sono formate lunghe code fino a Barriera Torino e a Barriera Roma. Sul posto si sono recate due pattuglie della polizia locale di Piacenze oltre ai Vigili del Fuoco.