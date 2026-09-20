Mentre cucina le fiamme incendiano l'appartamento

Incendio questa mattina, intorno alle ore 13 in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Emilia Parmense, angolo via Dei Ripalta. Un uomo è rimasto lievemente intossicato.

L'incendio è scoppiato mentre l'uomo, che era solo in casa, cucinava. Non riuscendo a spegnere le fiamme si è rifugiato sul balcone per cercare aiuto. Sul posto sono intervenuti due equipaggi dei Vigili del Fuoco con autopompa e autoscala, un'ambulanza e i carabinieri. L'uomo, intossicato lievemente, è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza. L'appartamento è stato in gran parte distrutto dall'incendio e risultava inagibile. Anche i vicini di casa sono stati temporaneamente fatti uscire dal loro appartamento per motivi di sicurezza.