Minaccia i vicini con una spada giapponese, bloccato dai carabinieri

Intervento del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Piacenza in via San Sepolcro, dove una lite condominiale rischiava di degenerare. La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 14 di ieri 24 maggio, dopo la segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione che avrebbe minacciato alcuni condomini con un grosso coltello tipo katana (spada giapponese).

Giunti sul posto, i militari hanno raccolto la denuncia della persona minacciata e le dichiarazioni di altri inquilini presenti. Durante il controllo dell’abitazione del 46enne segnalato, i carabinieri hanno rinvenuto una katana con il manico nero staccato nei pressi dell’ingresso e altre due grosse katane appoggiate su una credenza. Le armi da taglio sono state sequestrate. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata con armi da taglio. L’intervento tempestivo del Radiomobile ha consentito di riportare la situazione alla calma e di impedire ulteriori conseguenze in un contesto già segnato da forti tensioni condominiali.