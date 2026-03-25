Mini auricolari per dare la patente: denunciato. Al pronto soccorso per estrarli

Un 28enne straniero, residente a Roma e domiciliato in provincia di Reggio Emilia, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza per aver tentato di superare l'esame di teoria per la patente con auricolari e con apparecchiature elettroniche di comunicazione occulta. L'intervento è avvenuto nella mattinata di martedì 24 marzo in seguito alla segnalazione dal personale di vigilanza.

Secondo quanto ricostruito dai motociclisti del Radiomobile intervenuti, il 28enne aveva addosso un apparato composto da batteria, microchip e antenna, fissato con nastro adesivo alla caviglia destra, oltre a due micro auricolari profondamente nascosti all'interno delle orecchie. Nel suo temporaneo armadietto della sala esami, tra gli effetti personali, è stato trovato anche un mini-telefono cellulare con scheda telefonica.

L'uomo è stato portato al pronto soccorso per l'estrazione dei mini auricolari, poi consegnati ai carabinieri e sottoposti a sequestro insieme al resto dell’attrezzatura elettronica. Per il 28enne è scattata la denuncia.