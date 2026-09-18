Minore tenta il furto di una felpa, sanzionato il genitore

Nella giornata di ieri, gli equipaggi della Volante sono intervenuti in un negozio, in via XX Settembre, in quanto un cittadino minorenne di nazionalità straniera veniva fermato per aver tentato il taccheggio di una felpa. Gli operatori, giunti sul posto, venivano informati dal personale addetto alla sicurezza della presenza di un giovane che aveva oltrepassato l’antitaccheggio senza aver pagato una felpa. Il ragazzo veniva individuato all'interno del negozio, sottoposto agli accertamenti e trovato in possesso di un taglierino/cutter.

Identificato, a seguito della denuncia sporta dal titolare del negozio nei suoi confronti, essendo risultato minore, è stato accompagnato in questura, dove lo ha raggiunto successivamente il padre, e deferito in stato di liberà per le violazioni degli articoli 56-624-625 C.P. e dell’articolo 4-ter legge 110/75.

Il padre è stato a sua volta sanzionato dagli operatori intervenuti, in relazione alle recenti disposizioni in materia di sicurezza pubblica introdotto dal Decreto Sicurezza 2026 , con l’inserimento dell’articolo 4-ter della legge 110/1975.La nuova normativa,infatti, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, qualora un minore di 18 anni commetta i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.