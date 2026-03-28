Minorenne ruba superalcolici: «Li rivendo per comprare un monopattino»

Tre distinti episodi di furto ai danni di esercizi commerciali, avvenuti tra il capoluogo e la provincia di Piacenza giovedì 26 marzo, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. A Piacenza, presso un supermercato di via Emilia Pavese, il personale ha richiesto l’intervento di una pattuglia dopo aver fermato un ragazzo straniero, minorenne, sorpreso ad uscire dalle casse con merce non pagata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piacenza, che lo hanno identificato e trovato in possesso di alcune bottiglie di superalcolici. Il giovane ha giustificato il gesto dichiarando di voler rivendere la merce per comprare un monopattino.

Analogo episodio si è verificato in un supermercato di Rottofreno, dove una giovane donna piacentina è stata fermata dal personale interno con merce non pagata, per un valore di circa 43 euro. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Stazione Carabinieri di San Nicolò, che ha identificato la donna e ha accertato i fatti.

A Cortemaggiore, infine, il direttore di un supermercato ha segnalato la presenza di una donna già nota per un analogo episodio avvenuto il giorno precedente. Una pattuglia della locale stazione Carabinieri è intervenuta e ha avviato le ricerche dopo che la donna si era allontanata in auto dopo aver nascosto nella propria borsa alcuni generi alimentari. I militari l’hanno successivamente rintracciata e identificata, ritenendola responsabile dell’asportazione di due confezioni di pesce precotto.

In tutti e tre i casi, la merce è stata restituita ai legittimi proprietari e i responsabili saranno denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.