Morsa da un cane, 27enne soccorsa nei boschi di Bettola

Disavventura per una donna che durante un’escursione è stata morsa da un cane. È successo nella mattinata del primo maggio nei boschi del comune di Bettola. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino con i vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in barella per un dislivello di duecento metri. I volontari della Pubblica assistenza hanno condotto la 27enne in ospedale a Piacenza per le medicazioni del caso. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.