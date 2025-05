Motociclista di 56 anni muore nello schianto a San Nazzaro

Ennesimo incidente mortale sulle strade piacentine. Vittima ancora un motociclista: un uomo di 56 anni ha perso la vita nello scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto a San Nazzaro di Monticelli nel primo pomeriggio del 26 maggio. Qui lungo Circovallazione Nuova sulla Statale 10 la moto del 56enne, residente proprio a Monticelli, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrata con una Bmw X5. L'uomo è stato sbalzato nel campo a lato della strada. In suo soccorso sono intervenuti la Pubblica assistenza di Cortemaggiore, l'auto infermieristica 118 di Roveleto di Cadeo e l'elisoccorso di Parma. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo: era morto sul colpo per le gravissime lesioni, provocate anche dall'impatto contro un palo. Sul posto anche i vigili del fuoco. E' il quarto incidente mortale sulle strade del Piacentino in meno di due settimane.

Secondo una prima ricostruzione, la moto viaggiava da Piacenza in direzione di Castelvetro. Un'automobile da via Cattadori si sarebbe immessa sulla Padana Inferiore, svoltando in direzione di Castelvetro: inevitabile a quel punto il tragico scontro.