Motociclista ferito nello schianto contro un furgone

Un motociclista è rimasto ferito nello schianto contro un furgone sulla Via Emilia a Rottofreno. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 30 settembre alle porte del paese, all'incrocio con la strada che porta a Calendasco. Il centauro, in seguito allo schianto, è stato sbalzato dalla sella e dopo un volo di alcuni metri è finito a terra rimanendo ferito. Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato all'ospedale di Piacenza: non risultava in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Sarmato e San Nicolò, e i vigili del fuoco che hanno collaborato ai soccorsi e messo in sicurezza i mezzi coinvolti che sono poi stati recuperati dall'autosoccorso Caniglia.

