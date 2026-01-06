Nella fuga tappa a Fiorenzuola per l'assassino del capotreno

Si sarebbe fermato nella stazione di Fiorenzuola il presunto assassino del capotreno nei pressi della stazione di Bologna. L'omicidio, a coltellate, è avvenuto nella tarda serata di ieri. Grazie alle telecamere la polizia ha riconosciuto un pregiudicato di origini croate, al momento ancora in fuga ma braccato in tutto il Nord Italia. Verso la mezzanotte di ieri un blitz di polizia ferroviaria e carabinieri è scattato alla stazione di Piacenza: le informazioni davano quasi per certa la presenza dell'assassino in fuga su un treno interregionale (il 3930). Quello che appare probabile agli investigatori - come riferisce il Corsera - è che l'uomo si sia diretto verso Milano con una fermata però alla stazione di Fiorenzuola .