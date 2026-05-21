Non ce l'ha fatta l'uomo colpito dal pugno domenica

Ivan Romaniuk è spirato nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale di Piacenza, dove era ricoverato da domenica sera in seguito alle conseguenze di una lite avvenuta ai giardinetti di largo Erfurt con un suo amico. L’uomo dopo essere stato raggiunto da un pugno era caduto all’indietro, battendo violentemente la testa. Le condizioni del muratore ucraino di 53 anni erano apparse subito gravi e ieri erano ulteriormente peggiorate.

Il giudice aveva convalidato il fermo dell'amico (un 38enne ucraino) eseguito dai carabinieri, che rimarrà in carcere con l’accusa di lesioni personali gravi, accusa che potrebbe presto trasformarsi in omicidio preterintenzionale. Nel frattempo i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze di tutte le persone presenti ai giardini di largo Erfurt domenica sera.