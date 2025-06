Per Lorenzo ipotesi intossicazione. Il papà: «Spero indaghino»

L’autopsia sul corpo di Lorenzo Balboni apre da ieri sera ipotesi completamente inaspettate. E cioè che non sia stato un malore improvviso, un infarto o un aneurisma, a portarlo via per sempre dalla sua famiglia: ma anzi che il giovane, di soli 22 anni, in vacanza con la fidanzata in Slovenia per il fine settimana del Due Giugno, sia morto a causa di altro. Di qualcosa che potrebbe aver mangiato.

Intossicazione alimentare: questa è l’ipotesi, almeno per il momento, fatta dai medici che ieri hanno effettuato gli esami autoptici sul corpo, riscontrando anche un’emorragia interna che dovrà essere approfondita. Per avere però gli esiti definitivi, che saranno comunicati all’ambasciata italiana e alla famiglia, servirà ancora tempo. Si parla di settimane, non giorni. È ancora sotto shock Valeria, la ragazza che ha trovato Lorenzo morto alle 5 del mattino di lunedì, dopo che la sera prima il 22enne aveva avuto la febbre alta e il mal di stomaco. La febbre però alle 2 si era abbassata, e restava quel dolore all’addome. Dovrà essere proprio Valeria a trovare la forza disumana di ripercorrere con chi forse aprirà le indagini le ultime ore di vita del giovane: e spiegare che cosa possa aver mangiato o bevuto, e dove.

Nel 2022 un diciottenne tornato dalle vacanze in Salento era morto per un’infezione fulminante da Escherichia Coli; sempre nello stesso anno, a Napoli, un quindicenne era morto dopo aver cenato per una “miocardite da salmonella”. O ancora nel febbraio scorso un focolaio di gastrite in case di riposo della Toscana ha causato tre morti: è stata aperta un’indagine per omicidio colposo.

Bisogna aspettare per capire cosa possa essere successo a Lorenzo: l’unica certezza, ora, è che la sua famiglia non si dà pace, mentre sono continui i messaggi di dolore e di lutto per il ragazzo. “Un ragazzo speciale”, scrivono gli amici. “Sensibile e buono”. «Spero indaghino», dice papà Claudio. «Morire così è davvero impossibile».