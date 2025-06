Porsche e Jeep "polverizzate" in uno scontro a Bobbio

Violento impatto tra una Porsche sportiva, guidata da turisti inglesi in visita in Valtrebbia, e una Jeep, condotta da un bobbiese di 51 anni, poco dopo mezzogiorno alle porte di Bobbio, in uno degli incroci che dalla Statale 45 svoltano verso il quartiere industriale del borgo nei pressi di San Martino. Lo scontro è stato così potente che il motore della Jeep - che stava girando nel quartiere per avvicinarsi a casa - è stato ritrovato a diversi metri dallo scontro, nel vicino parcheggio.

Le auto sono letteralmente distrutte: secondo quanto è stato possibile apprendere, i conducenti non sono in pericolo di vita nonostante la scena drammatica che ha suscitato apprensione tra i presenti, i quali hanno riferito l'esasperazione di veder scambiata la "45" per una pista per bolidi.

Chi era alla guida della Jeep è stato portato in eliambulanza all'ospedale di Parma per ulteriori accertamenti; chi era alla guida della Porsche - un padre con il figlio - è stato portato in ospedale a Piacenza. Si sono generate code lungo la strada, alimentate anche dal fatto che in quel momento sulla Statale 45 in direzione Penice era atteso il passaggio del Giro d'Italia-Next Gen.

Sul posto i soccorritori del 118, Croce rossa, i vigili del fuoco, i carabinieri che ora provano a ricostruire la dinamica anche con l'aiuto delle telecamere. Sul posto anche il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali.

Il motore della Jeep