Precipita nel dirupo per 50 metri: grave motociclista

Cade con la moto sull’asfalto della Statale 45, va a sbattere contro un guardrail e, sbalzato, finisce giù nello strapiombo del fiume Trebbia. È in condizioni gravissime un motociclista che nel pomeriggio di domenica 6 luglio viaggiava tra Marsaglia e Rovaiola. L'uomo, 68 anni, di Pavia, è precipitato nel dirupo per circa 50 metri. Per recuperarlo sono intervenuti vigili del fuoco, Soccorso alpino e un'eliambulanza arrivata da Milano. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma e ricoverato nel reparto di Rianimazione.