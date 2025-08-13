Preso in Grecia l'assassino di Betty, ma viene liberato

Era stato arrestato in Grecia e a gennaio di quest’anno consegnato all’Italia per scontare una condanna a 22 anni e 8 mesi. Ma oggi Ylli Vangjelaj, 49 anni, albanese, uno dei tre responsabili dell’omicidio di Betty Yadira Ponce Ramirez, è tornato libero. La Corte di assise di appello di Bologna ha accolto l’istanza della difesa, stabilendo che l’uomo aveva già espiato la pena in patria e non poteva essere detenuto di nuovo per lo stesso reato, in virtù del principio del ne bis in idem.

L'articolo di Libertà del delitto di Betty Ponce Ramirez avvenuto a Mortizza nel 1999 Betty Ponce Ramirez Ylli Vangjelaj, condannato a 22 anni e 8 mesi per il delitto di Mortizza

Il delitto risale al dicembre 1999. Betty, prostituta ecuadoriana, fu rapita, seviziata e uccisa in riva al Po il giorno del suo ventesimo compleanno, in un regolamento di conti legato allo sfruttamento della prostituzione. I tre responsabili furono identificati rapidamente: Erjon Sejdiraj, considerato il capo, condannato all’ergastolo; Robert Ziu e Ylli Vangjelaj, entrambi a 23 anni. Ma tutti riuscirono a fuggire all’estero prima della cattura.