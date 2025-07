Ragazzi cercano di rapinare anziana col deambulatore

Quando hanno visto una donna dal passo incerto camminare con un deambulatore e le borse della spesa, hanno pensato forse che derubarla fosse un gioco da ragazzi. E non è un modo di dire, perché proprio di giovanissimi si parla: dopo essere saliti su un monopattino, hanno tentato lo scippo ma hanno incontrato più resistenza del previsto. Così i due giovani sono fuggiti a mani vuote mentre la donna è finita a terra, soccorsa da un’ambulanza della Croce Bianca.

Le cronache di ordinaria micro-criminalità di Piacenza arrivano stavolta dalla zona della Farnesiana: i soccorritori sono arrivati nella tarda mattinata di domenica 6 luglio in via Pastore, per prestare soccorso ad una donna finita a terra. Secondo quanto ricostruito, sembra che questa fosse appena uscita da un supermercato della zona e si stesse dirigendo verso casa, aiutandosi con un deambulatore per camminare.

All’improvviso, ha raccontato, si sono avvicinati a lei due giovani a bordo di un monopattino, che hanno cercato di circuirla. Dopo alcune parole di circostanza, senza preavviso, hanno provato ad afferrare la sua borsa con violenza: la donna ha opposto resistenza, ha stretto a sé la borsa e ha infine perso l’equilibrio finendo a terra e battendo la testa sull’asfalto. A quel punto, visto il clamore, i due giovani sono risaliti sul monopattino, preferendo far perdere le loro tracce senza portare a termine lo scippo.

La povera donna è stata subito soccorsa da un uomo di passaggio che ha poi chiesto l’intervento del 118. Sul posto, è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca che ha prestato le prime cure. Con i sanitari, però, è intervenuta anche una gazzella del Radiomobile di Piacenza: dopo aver raccolto le prime informazioni dalla donna, i carabinieri si sono subito messi sulle tracce degli scippatori in monopattino. Al momento, da quanto è dato sapere, la ricerca non ha avuto esito. La malcapitata, fortunatamente, sta bene e ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso: mestamente è ritornata sui suoi passi, verso casa. Ma resta l’inquietudine per il ripetersi di episodi che, dalle risse allo spaccio, vedono protagonisti oggi i giovanissimi.