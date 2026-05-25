Rapina un passante e lo minaccia con una bottiglia rotta

La chiamata alla Centrale Operativa è arrivata nella mattinata, intorno alle 11 e veniva segnalata, nella zona di piazzale Roma, la presenza di due uomini che stavano litigando in strada, con uno dei due che avrebbe impugnato una bottiglia di vetro. L’equipaggio del Radiomobile di Piacenza è stato immediatamente inviato sul posto per verificare la situazione.

All’arrivo dei militari, però, la lite non era più in corso. Gli operanti hanno quindi avviato i primi accertamenti nell’area, raggiungendo un locale vicino e raccogliendo le informazioni da una dipendente che aveva contattato il numero unico di emergenza 112. La donna ha riferito di aver udito urla mentre si trovava al lavoro e di aver visto, nei pressi del parcheggio situato tra viale Patrioti e via Colombo, due uomini discutere animatamente. Secondo il suo racconto, uno dei due avrebbe brandito una bottiglia di vetro, poi rotta contro un palo della segnaletica stradale, creando forte allarme tra i presenti.

L’equipaggio ha quindi esteso il controllo all’area dell’autostazione dei pullman, dove alcuni presenti stavano ancora parlando in modo concitato. Proprio lì i carabinieri hanno individuato le persone coinvolte e hanno ricostruito l’accaduto. La vittima, un 55enne piacentino, ha riferito che, poco prima, mentre si trovava nella zona di via Colombo e si dirigeva verso piazzale Roma, sarebbe stato avvicinato dall’uomo poi arrestato, che l’avrebbe bloccato da dietro impedendole i movimenti e sottraendole dalle tasche il telefono cellulare e il portafoglio. Poi avrebbe cercato di seguire il presunto autore della rapina, ma la situazione si sarebbe ulteriormente aggravata quando quest’ultimo avrebbe recuperato una bottiglia di vetro e l’avrebbe brandita. A quel punto attraverso la chiamata al 112, è stato richiesto l’intervento dei carabinieri.

Nel corso dell’attività sul posto, i militari hanno recuperato il telefono e il portafoglio sottratti, poi restituiti al proprietario. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo, un 34enne di origine straniera residente a Piacenza, è stato arrestato in flagranza per rapina. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Piacenza.