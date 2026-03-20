Ricercato in Grecia, latitante arrestato al casello di Piacenza Sud

Nella serata di venerdì 13 marzo la Polizia ha fermato e arrestato un albanese di 31 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo (MAE). L'intervento è stato eseguito dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Lodi, sottosezione Polizia Stradale di Guardamiglio, che mentre erano impegnati nei servizi di vigilanza stradale presso il casello autostradale di Piacenza Sud, hanno effettuato il controllo di un'auto di grossa cilindrata con targa italiana. Dalle verifiche effettuate nelle banche dati delle Forze di Polizia, è emerso che l'uomo, sul quale gravavano numerosi pregiudizi di polizia, era ricercato dalle autorità della Grecia per reati contro il patrimonio, pendendo a suo carico un provvedimento di cattura in ambito Schengen.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, portato alla Casa Circondariale di Piacenza, in attesa delle procedure di estradizione.