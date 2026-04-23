Ricettazione, cacciavite e seghetti: denunciato 37enne

Un 37enne della Costa d’Avorio è stato denunciato dalla polizia per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. Gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile nella zona della stazione di Piacenza, su segnalazione di una pattuglia dell’Esercito Italiano impiegata nel servizio "Strade Sicure".

L'uomo era sprovvisto di documenti e con un seghetto tentava di appropriarsi di un carrello del supermercato. Gli operatori di Polizia giunti tempestivamente sul posto, hanno notato lo straniero con al seguito due carrelli del supermercato, dei quali non è stato in grado di giustificarne il possesso.

Addosso gli sono stati trovati cutter, un cacciavite un paio di forbici, una lama di un seghetto e uno spray al peperoncino antiaggressione. Inoltre sono stati trovati due portafogli contenenti tessere e documenti vari, tra cui un Passaporto di un cittadino americano. Tutto il materiale è stato sequestrato in quanto parte dei documenti trovati risultavano provento di furto ed in parte denunciati come smarriti.

Il 37enne è stato portato in Questura per le formalità di rito, risultando clandestino sul territorio nazionale con a suo carico diversi provvedimenti di espulsione.