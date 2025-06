«Rischiava di annegare, l'abbiamo tirato a riva»

Senza di loro la tragedia avvenuta venerdì pomeriggio alla Berlina di Bobbio, dove un giovane tunisino è annegato, sarebbe potuta essere ancora più terribile. Un gruppo di studenti del liceo Cassinari di Piacenza, che aveva deciso di festeggiare l’ultimo giorno di scuola con un tuffo in Trebbia, ha salvato uno dei tre uomini che si era immerso nel fiume per fare il bagno e non riusciva più a risalire la riva.

A raccontare l’accaduto è uno di loro, un 18enne ancora sconvolto per la scena a cui ha assistito. «Eravamo in otto, tutti studenti del Cassinari - racconta lo studente - e ci eravamo stesi sui sassi del Trebbia. Vicino a noi c’erano quattro uomini stranieri. Tre di loro si sono immersi e uno è finito subito sotto. Non ci siamo accorti di nulla, siamo intervenuti quando abbiamo visto che gli altri due erano in difficoltà». Un degli uomini ha raggiunto la riva, ma l'altro non ce l'avrebbe fatta senza l'aiuto dello studente.