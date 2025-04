Rissa in centro a Caorso, un ferito a una mano

Scoppia una rissa in pieno centro a Caorso, partita nei pressi di un bar e poi finita in un altro locale vicino prima dell’arrivo dei carabinieri. E’ successo poco prima delle ore 20, nella centralissima via Roma. Le informazioni al momento sono ancora sommarie. Dai primi elementi raccolti, sembra che la miccia dello scontro - partita con minacce e poi passata alla violenza fisica - sia iniziata in un bar della via e abbia coinvolto diverse persone. Lo scontro si sarebbe successivamente spostato in un secondo locale di via Roma, a non troppa distanza e già teatro in passato di fatti sanguinosi, dove la situazione è precipitata in una rissa vera e propria. A quanto sembra l’unica persona ferita in maniera più consistente ha riportato un taglio su una mano. Sono intervenuti anche i carabinieri per calmare gli animi e raccogliere i primi elementi.