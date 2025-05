Ritrovata un’auto abbandonata: rubata nel milanese nella notte

Un cascinale isolato, una macchina senza targa con i vetri abbassati, e una segnalazione che ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri piacentini. E’ quanto accaduto la mattina del 14 maggio in Strada per Muradello, nel comune di Pontenure. Un cittadino, notando qualcosa di insolito, ha contattato i carabinieri per segnalare la presenza di un’Alfa Romeo Giulietta nera, apparentemente abbandonata davanti a un edificio in rovina. L’auto, priva di targa e con i finestrini abbassati, ha subito destato sospetti.

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Ponte dell’Olio a intervenire per primi sul posto intorno alle 8 di mercoledì 14 maggio. Dopo le verifiche iniziali, il numero di telaio ha rivelato che il mezzo non risultava rubato – almeno, non ancora. Il proprietario infatti, un 29enne milanese, contattato poco dopo, ha spiegato di aver appena sporto denuncia di furto presso il Commissariato di Rho, in provincia di Milano. La denuncia, secondo quanto comunicato dalla Polizia, era stata formalizzata proprio quella mattina.

La macchina è stata quindi rimossa e messa sotto sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti. Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola hanno collegato l’episodio a una segnalazione notturna proveniente da un cittadino della cittadina della Val d’Arda, dove un mezzo era stato visto fuggire durante la notte. I militari stanno valutando se si tratti dello stesso veicolo. Un caso che lascia spazio a molte ipotesi: fuga dopo un furto o semplicemente un abbandono deliberato.