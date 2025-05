Rivergaro, quattro tentati furti in mezz'ora

Quattro tentati furti in 30 minuti a Rivergaro verso le 19 di giovedì 15 maggio. In azione probabilmente due bande di ladri: per depistare i carabinieri una ha attivato allarmi e contemporaneamente l’altra è scattata in azione. I ladri hanno tentato di entrare in due case private, in via Borzoli e via Tacchella, e al distributore Tamoil sulla statale 45. Sono riusciti poi ad entrare in una abitazione di via Motta mettendo tutto a soqquadro.

Dalle prime informazioni sembra non abbiano rubato nulla. Sui luoghi sono intervenute due pattuglie dei carabinieri.