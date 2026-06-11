Ruba il telefonino al barista, arrestato dalla polizia grazie al Gps
Il furto in un bar di via Emmanueli. La polizia ha poi rintracciato il ladro in via Emilia Pavese grazie al localizzatore dello smartphone che ha indicato la posizione
Ermanno Mariani
|2 ore fa
Una volante della polizia
Ieri sera le Volanti della questura di Piacenza sono intervenute nella zona di via Emmanueli, in quanto un dipendente di un bar riferiva di aver patito il furto del proprio telefono cellulare.
Sul posto, gli agenti raccoglievano le prime descrizioni dell’autore del furto che, approfittando di un breve allontanamento del dipendente dal bancone, si impossessava dell’I-Phone, per poi darsi alla fuga.
Nella circostanza alcuni avventori del bar inseguivano inizialmente l’autore del furto fornendo così ai poliziotti la zona in cui l’uomo si trovava, inoltre grazie alla localizzazione del Gps, si riusciva a fissare la sua posizione nella zona di via Emilia Pavese, dove la Volante, giunta rapidamente, riusciva a fermare il ladro, identificato per un cittadino italiano di 42 anni, senza fissa dimora.
Dal controllo effettuato sulla persona veniva rinvenuto il telefono cellulare rubato, quindi il soggetto, già conosciuto per aver già commesso reati contro il patrimonio, veniva tratto in arresto per il reato di furto, ed accompagnato in questura in attesa del rito per direttissima.
Al termine del rito per direttissima, dopo la convalida, l’arrestato veniva sottoposto alla misura cautelare dell’Obbligo di Presentazione alla Polizia Giudiziaria.