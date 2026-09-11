Sale sul tetto di un vagone e resta folgorato
Un giovane era su un convoglio fermo in via Pennazzi, illeso un amico
Redazione Online
|3 ore fa
I soccorsi sul posto ©Libertà/Cristian Brusamonti
Un giovane è rimasto folgorato in via Pennazzi, pare dopo essere salito sul tetto di un vagone di un treno fermo pare ormai da diverse settimane è diventato oggetto di bivacco. Con lui c’era un amico, rimasto illeso. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, i vigili del fuori e le Volanti della polizia per soccorrere il ragazzo. Le sue condizioni sono serie, ma non in pericolo di vita.
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