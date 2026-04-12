Schianto sulla tangenziale a Milano, la vittima è di Morfasso

E' originario di Piacenza l'automobilista che questa mattina, domenica 12 aprile, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso fra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione di Bologna. Si tratta di Armando Perotti, 66 anni, originario di Morfasso e residente nel Varesotto.

Secondo quanto appreso l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro un tir fermo in una piazzola di sosta. Lo schianto è stato terribile e la parte anteriore della sua auto è finita schiacciata sotto la parte costeriore del mezzo pesante. Il 66enne è rimasto incastrato al posto di guida e per lui non c'è stato scampo.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco del comando di Milano, impegnati nelle operazioni di estrazione della vittima dall’auto e nella messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Traffico rallentato per consentire i soccorsi.